Couleur de peau : Miel / Découverte d'un film du catalogue Collège au cinéma Le Cratère Toulouse, 8 novembre 2023

Couleur de peau : Miel, de Laurent Boileau, Jung / 1h15 / France / Avec William Coryn, Christelle Cornil, Jean-Luc Couchard, Arthur Dubois, David Macaluso

Synopsis : Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile… Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion… Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, « Couleur de peau : Miel » est un récit autobiographique d’animation qui explore des terres nouvelles.

Le dessin, mélange harmonieux de 2D et de 3D, éclairé de couleurs chaudes, convient parfaitement à la texture du souvenir et du rêve. (…) Par petites touches quotidiennes, Jung raconte son rapport ambivalent à son pays d’origine, du rejet total à la curiosité lancinante. A son éternelle quête d’identité, seule la douceur cuivrée des images apporte un apaisement. Télérama

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

2023-11-08T14:00:00+01:00

