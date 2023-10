Nazar / Rencontre avec Chayan Sarkar Le Cratère Toulouse, 29 octobre 2023, Toulouse.

Nazar / Rencontre avec Chayan Sarkar Dimanche 29 octobre, 14h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Nazar, de Mani Kaul / 1h24 / Inde / Avec Shekhar Kapur, Shambhavi Kaul, Surekha Sikri, Parvez Merchant, Asha Dandavate, A.A. Baig

Synopsis : Un homme réfléchit sur la complexité de son mariage, s’arrêtant sur différents moments du passé. La femme est la création idéalisée de son imagination. L’homme croit posséder la femme. Il ne se rend pas compte qu’elle finira par le posséder en particulier quand elle commence à manifester des signes d’indépendance. Des retranchements silencieux entre l’homme et la femme sont les premiers signes de cassure dans le couple. Les confrontations et réconciliations pleines de haine, de remords, d’espoir et de désespoir aboutissent à une fin tragique.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T16:00:00+01:00

Cinéma Toulouse