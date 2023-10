Le Champ des possibles / Rencontre avec l’association Terres de liens Le Cratère Toulouse, 19 octobre 2023, Toulouse.

Le Champ des possibles / Rencontre avec l’association Terres de liens Jeudi 19 octobre, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

*Dans le cadre des 20 ans du Mouvement Terres de liens – Précédé d’un pot à 19h30 *

Le Champ des possibles, de Marie France Barrier / 1h08 / France

Synopsis : Le métier de paysan est en pleine mutation. Attirés par une agriculture respectueuse de la vie, des citadins viennent grossir les rangs des fermiers de souche qui remettent eux aussi en question leur travail. Rencontres, entre autres, avec Pierre, pilote de ligne pendant vingt ans, qui construit sa ferme dans le Calvados pour devenir maraîcher bio, et avec Valentin, haut fonctionnaire devenu viticulteur bio dans le Jura. L’équipe du documentaire a également interrogé onze trentenaires, issus d’une école d’ingénieurs agricoles, qui ont monté une ferme collective dans le Limousin.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

