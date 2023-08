Unicorn Wars / Soirée Alberto Vázquez et l’animation trash Le Cratère Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tarif unique pour la soirée : 8€ Unicorn Wars, de Alberto Vázquez / 1h32 / France / Avec Jon Goiri, Jaione Insausti, Ramón Barea, Txema Regalado, Manu Heras Synopsis : En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale approche : une unité d’oursons inexpérimentés quitte le camp d’entrainement pour une mission commando dans la Forêt Magique. Seront-ils à la hauteur ? Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/unicorn-wars-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&idsb=8&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

