Coplas amargas, a la memoria pedregosa / Rencontre avec Pierre Arbus – Entrée libre et gratuite
Le Cratère Toulouse, 10 octobre 2023

Pierre Arbus est cinéaste et enseignant chercheur à L'ENSAV

Coplas amargas, a la memoria pedregosa, de Pierre Arbus / 0h32 / France

Synopsis : Une errance poétique dans le village de Belchite, en Aragon (Espagne).

BELCHITE 1936 : La ligne de front pour le contrôle de Saragosse passe par ce village d'Aragon qui sera le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes de la guerre civile en Espagne. Les ruines, encore debout, sont le souvenir douloureux de ce passé fratricide, que les habitants du village neuf ont chaque jour sous les yeux…

« C'est un village, un village, là-bas, qui surgit à fleur de la poussière jaune, s'étend à la surface d'une terre sans compassion, à la base d'un ciel où s'agglutinent toutes les âmes dérobées et enfuies, ici et ailleurs, tous les instants incarnés de la souffrance, les plaies des chairs meurtris, irriguées par la haine ou par la foi d'un idéal qui a du oublier le pouvoir de l'enfant quand il devient un homme, et le temps que l'enfant a mis à devenir un homme. »

Un chant d'hommage aux victimes de la bataille de Belchite. BELCHITE 1936.La ligne de front pour la conquête de Zaragoza passe par ce village d'Aragon qui sera le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes de la Guerre d'Espagne.

