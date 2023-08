La ferme florale de Camille / Rencontre avec Caroline Breton Le Cratère Toulouse, 1 octobre 2023, Toulouse.

La ferme florale de Camille, de Caroline Breton / 1h20 / France

Synopsis : Camille est cheffe d’exploitation à Pont-de-Salars, dans l’Aveyron. Elle cultive des fleurs sur 7 000 m2, à 800m d’altitude. Depuis 5 ans, avec l’aide ponctuelle de son mari éleveur, elle a fait le pari de planter des fleurs locales, de saison, sans pesticide et avec comme fertilisant le fumier des vaches. Au rythme des saisons, la ferme florale de Camille,« le Jardin de Veillac », s’organise : les semis, la préparation du sol, les bâches tissées, la récolte, les bouquets, et enfin le stand sur le marché de Rodez, où les fleurs dévoilent leur grande beauté.

Le Cratère
95 grande rue Saint-Michel
31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T13:00:00+02:00

