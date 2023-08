Ce qui germera / Rencontre avec Gwladys Déprez et Chloé Jacquemoud Le Cratère Toulouse, 28 septembre 2023, Toulouse.

Ce qui germera / Rencontre avec Gwladys Déprez et Chloé Jacquemoud Jeudi 28 septembre, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dans le cadre des Rendez-vous de la Trame

Ce qui germera, de Gwladys Déprez et Chloé Jacquemoud / 1h12 / France

Synopsis : Une équipée étonnante, composée d’archéologues, de paysans et de biologistes se met en tête de retrouver une technique de conservation des céréales aujourd’hui disparue et méconnue : les silos souterrains. Ensemble, ils se glissent dans la peau de leurs ancêtres pour résoudre des énigmes et creuser des fosses à grain comme au Moyen Âge : enfouir des grains à même la terre pour plusieurs années, pour pouvoir un jour les ressemer et peut-être les manger… En défiant les risques d’échecs liés aux moisissures, aux parasites, au climat, cette aventure porte un pari un peu fou : trouver dans le passé lointain de quoi répondre aux problèmes de stockages actuels, dépendant de l’énergie et des pesticides, et continuer à assurer ainsi, notre sécurité alimentaire. En comprenant mieux le passé, scientifiques et paysans pourront-ils ouvrir de nouvelles pistes pour l’agriculture nourricière de demain ?

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/ce-qui-germera »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=11575&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T20:00:00+02:00 – 2023-09-28T22:00:00+02:00

2023-09-28T20:00:00+02:00 – 2023-09-28T22:00:00+02:00

Cinéma Toulouse