Les Algues vertes / Rencontre avec la Confédération Paysanne Le Cratère Toulouse, 26 septembre 2023, Toulouse.

Les Algues vertes / Rencontre avec la Confédération Paysanne Mardi 26 septembre, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Les Algues vertes, de Pierre Jolivet / 1h47 / France / Avec Céline Sallette, Nina Meurisse, Pasquale D’Inca, Adrien Jolivet, Julie Ferrier, Jonathan Lambert, Eric Combernous, Françoise Comacle, Hervé Mahieux, Clémentine Poidatz, Benjamin Broux

Synopsis : À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ? Adaptation des algues vertes – l’histoire interdite, la bande dessinée d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, tirée de l’enquête menée par Inès Léraud sur le scandale des algues vertes.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:00:00+02:00 – 2023-09-26T22:00:00+02:00

Cinéma Toulouse