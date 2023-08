Luminous procuress / Rencontre avec Steve Said Le Cratère Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Luminous procuress / Rencontre avec Steve Said Le Cratère Toulouse, 23 septembre 2023, Toulouse. Luminous procuress / Rencontre avec Steve Said Samedi 23 septembre, 21h15 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne Steve Seid, conservateur au Pacific Film Archive/Berkeley Art Museum Californie, a travaillé sur la restauration des films de Steven Arnold Luminous procuress, de Steven Arnold / 1h14 / États-Unis / Avec Pandora, Steve Solberg, Ronald Farrell, Doro Franco, Cherel Fitzpatrick, Ruth Weiss Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/luminous-procuress »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=11571&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

