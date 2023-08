L’Envie de tourner / Rencontre avec Sylvain Perret Le Cratère Toulouse, 21 septembre 2023, Toulouse.

L’Envie de tourner / Rencontre avec Sylvain Perret Jeudi 21 septembre, 19h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

L’Envie de tourner, de Sylvain Perret / 52 min / France / Avec François Gaillard

Synopsis : Dans les années 80 et 90, une génération de cinéastes en herbe nourrie au cinéma d’exploitation profite de la démocratisation de matériels de tournage grand public pour se lancer dans l’autoproduction de films fantastiques et d’horreur. François Gaillard est l’un d’eux. Durant près d’une heure, L’Envie de tourner vous présente la carrière méconnue et parfois incroyable de François Gaillard (Tokyo grand guignol, 13 notes en rouge), cinéaste guérilla qui multiplie depuis un quart de siècle les tournages dans son coin avec son équipe, les rencontres improbables, les galères et le mépris de la profession.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T19:30:00+02:00 – 2023-09-21T21:30:00+02:00

