Courts métrages lycéens 2023 / Rencontres avec les cinéastes

Vendredi 15 septembre, 20h00
Le Cratère
Achat des billets sur place ou en ligne

En présence d'Emmanuel Cano enseignant et chercheur en cinéma, cinéaste

Courts métrages lycéens 2023, de Lycéens / 2023

Synopsis : Sélection de court-métrages des Enseignements de spécialité cinéma audiovisuel de Haute-Garonne et de Vic-en-Bigorre.

Chaque année, les lycéens des enseignements de spécialité cinéma audiovisuel réalisent des courts-métrages pour l'épreuve orale du baccalauréat. Les films sont produits par groupes, mais l'épreuve demeure individuelle. Ces films sont ensuite projetés dans un cinéma partenaire de chaque enseignement.

Le Cratère
95 grande rue Saint-Michel
31400 Toulouse

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

Toulouse

Haute-Garonne

Occitanie

