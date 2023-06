Inland Empire / Rencontre avec Maxime Lachaud Le Cratère Toulouse, 24 juin 2023, Toulouse.

Inland Empire / Rencontre avec Maxime Lachaud Samedi 24 juin, 19h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Maxime Lachaud est journaliste, essayiste, réalisateur et programmateur du FIFIGROT

Inland Empire, de David Lynch / 3h00 / États-Unis / Avec Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton, Karolina Gruszka

Synopsis : Nous voici plongés dans une histoire de mystère, l’énigme d’un monde au coeur des mondes, le secret d’une femme en proie à l’amour et aux tourments…

C’est ainsi que, de l’extase à la décomposition, au terme d’un supplice figuratif particulièrement secouant, une joie sans nom se libère et que le film enfonce dans nos têtes en feu la pointe effilée d’une nouvelle lucidité. Libération

