Lost Highway / Rencontre avec Zachary Baqué Le Cratère Toulouse, 23 juin 2023, Toulouse.

Lost Highway / Rencontre avec Zachary Baqué Vendredi 23 juin, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Zachary Baqué est maître de conférences à l’université de Toulouse Jean-Jaurès, auteur d’une thèse sur l’œuvre de David Lynch

Lost Highway, de David Lynch / 2h14 / États-Unis / Avec Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Natasha Gregson Wagner

Synopsis : Fred Madison, saxophoniste, soupçonne sa femme Renee de le tromper. Il la tue et est condamné à la peine capitale. Le film raconte l’histoire de cet assassinat du point de vue des différentes personnalités de l’assassin lui‐même.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

