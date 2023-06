La Spirale / Rencontre avec Neus Viala Le Cratère Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse La Spirale / Rencontre avec Neus Viala Le Cratère Toulouse, 20 juin 2023, Toulouse. La Spirale / Rencontre avec Neus Viala Mardi 20 juin, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne Dans le cadre de la Journée Mondiale des réfugiés – Entrée sur participation libre La Spirale, de Neus Viala / 0h50 / France / 2023 Synopsis : « La Spirale », est une série composée de trois volets indépendants : l’enfermement des immigrés, la justice et le vivre ensemble. Les thèmes seront traités par des juristes Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalecratere.com/test/la-spirale »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T20:00:00+02:00 – 2023-06-20T22:00:00+02:00

2023-06-20T20:00:00+02:00 – 2023-06-20T22:00:00+02:00 Cinéma Toulouse Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Cratère Adresse 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le Cratère Toulouse

Le Cratère Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La Spirale / Rencontre avec Neus Viala Le Cratère Toulouse 2023-06-20 was last modified: by La Spirale / Rencontre avec Neus Viala Le Cratère Toulouse Le Cratère Toulouse 20 juin 2023