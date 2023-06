Femmes au bord de la crise de nerfs / Rencontre avec Marie Descharles Le Cratère Toulouse, 14 juin 2023, Toulouse.

Femmes au bord de la crise de nerfs / Rencontre avec Marie Descharles Mercredi 14 juin, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Femmes au bord de la crise de nerfs, de Pedro Almodóvar / 1h28 / Espagne / Avec Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma

Synopsis : Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma et se jurent chaque matin dans la pénombre du studio un amour éternel. Mais Ivan abandonne subitement Pepa. Celle-ci va mener son enquête et découvrir la double vie de l’homme qu’elle aime.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T20:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00

