Pil / Vendredi c’est permis ! Le Cratère Toulouse, 9 juin 2023, Toulouse.

Pil / Vendredi c’est permis ! Vendredi 9 juin, 16h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En Partenariat avec l’école Calas Dupont

Pil, de Julien Fournet / 1h29 / France / Avec Kaycie Chase, Pierre Tessier, Enrique Carballido, Paul Borne, Julien Crampon, Gauthier Battoue, Barbara Tissier, Emmanuel Curtil, Laurent Maurel, Martine Irzenski, Jérémy Prévost

Synopsis : Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Un mélange étonnant, mais bien senti, d’humour affûté, d’aventures et de tendresse. Télérama

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalecratere.com/test/pil-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=10918&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T16:30:00+02:00 – 2023-06-09T19:30:00+02:00

2023-06-09T16:30:00+02:00 – 2023-06-09T19:30:00+02:00

Cinéma Toulouse