Eternal Daughter / Rencontre avec Pablo Hocq-Perez Mercredi 7 juin, 19h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Rencontre avec Pablo Hocq-Perez pour la présentation de son court métrage La Digne projeté en avant-programme

Eternal Daughter, de Joanna Hogg / 1h36 / Royaume-Uni / Avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies, Louis, August Joshi, Crispin Buxton, Alfie Sankey-Green, Zinnia Davies-Cooke

Synopsis : Julie, accompagnée de sa mère âgée, vient prendre quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans la campagne anglaise. La jeune femme, réalisatrice en plein doute, espère y retrouver l’inspiration ; sa mère y voit l’occasion de faire remonter de lointains souvenirs, entre les murs de cette bâtisse qu’elle a fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est saisie par l’étrange atmosphère des lieux : les couloirs sont déserts, la standardiste a un comportement hostile, et son chien n’a de cesse de s’échapper. La nuit tombée, les circonstances poussent Julie à explorer le domaine. Elle est alors gagnée par l’impression tenace qu’un indicible secret hante ces murs.

Le film, tout en délicatesse, en humour léger, en nostalgie, à l’aide de plans fixes sévèrement et savamment agencés, est parfaitement maîtrisé, et un régal bouleversant. Les Inrockuptibles

