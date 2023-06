Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles / Rencontre avec Corinne Maury Le Cratère Toulouse, 4 juin 2023, Toulouse.

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles / Rencontre avec Corinne Maury Dimanche 4 juin, 19h10 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Corinne Maury est maître de conférences HDR en études cinématographiques, auteure de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman – L’ordre troublé du quotidien, Crisnée, Yellow Now, coll. « Côté films », 2020

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman / 3h21 / Belgique / Avec Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri Storck, Jacques Doniol-Valcroze, Yves Bical, Chantal Akerman

Synopsis : Une femme au foyer veuve et solitaire accomplit ses tâches quotidiennes et s’occupe de son appartement où elle vit avec son fils adolescent, et fait des combines occasionnelles pour joindre les deux bouts. Lentement, son quotidien ritualisé commence à s’effondrer.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalecratere.com/test/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=10910&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T19:10:00+02:00 – 2023-06-04T23:10:00+02:00

2023-06-04T19:10:00+02:00 – 2023-06-04T23:10:00+02:00

Cinéma Toulouse