Minime / Rencontre avec Paul Lacoste Le Cratère Toulouse, 3 juin 2023, Toulouse.

Minime / Rencontre avec Paul Lacoste Samedi 3 juin, 15h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Entrée gratuite

Minime, de Paul Lacoste / 42 min. / France / 2021

Synopsis : Patatras, Louis, 15 ans décide d’arrêter les réseaux sociaux. Dans la famille, on salue, on dit hourra. La chenille geek va enfin se transformer en papillon. Mais lui, au fond, comment il vit tout ça ? Et les amis ? Et les amours ?

Après Poussin et Junior, Paul Lacoste réalise un troisième opus de la série consacrée à ses enfants et à son rôle de père. Avec Minime, nous découvrons les questionnements de l’adolescence, entre affirmation de soi et le gout des autres. Un joli portrait sur ce qu’est d’avoir 16 ans aujourd’hui.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalecratere.com/test/minime »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

Cinéma Toulouse