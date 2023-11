La grande braderie le Crapo Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine La grande braderie le Crapo Vitry-sur-Seine, 8 décembre 2023, Vitry-sur-Seine. La grande braderie 8 et 9 décembre le Crapo Entrée libre La Ressourcerie Du Spectacle organise le 8 et le 9 décembre une grande braderie. Ce sera l’occasion de se fournir en matériel audio-visuel de qualité pour pas cher ! le Crapo 14 avenue du Président Salvador Allende Vitry sur Seine Vitry-sur-Seine 94400 Port à l’Anglais Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T17:30:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 la ressourcerie du spectacle audiovisuel Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu le Crapo Adresse 14 avenue du Président Salvador Allende Vitry sur Seine Ville Vitry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Lieu Ville le Crapo Vitry-sur-Seine latitude longitude 48.796647;2.411071

