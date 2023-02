Spectacle : Panier Piano avec Léonor Stirman Le crapaud à trois pattes, 3 juin 2023, Lucy.

7€ pour les deux jours – Spectacle : Chapeau conseillé 10€

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap intellectuel,handicap psychique,handicap moteur ii;pi;mi

Le crapaud à trois pattes 14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy Lucy 76270 Seine-Maritime Normandie

06 73 21 54 78 http://lecrapaudatroispattes.jimdo.com/contact/ Le crapaud à trois pattes est un symbole Feng Shui incarnant la prospérité et la richesse. Le crapaud de ce jardin a pour seule et immense fortune, sa grande faculté à s’émerveiller … Il vous étonnera quand, vous baguenauderez de chambre en chambre cernées de charmilles ondulantes, le long des parterres fleuris où se côtoient harmonieusement, arbres majestueux et petits buissons éclectiques parsemés de salades, coquelicots et choux. Un avion et un bateau s’envolent dans le cerisier couvert de roses … Vous irez de surprise en sourire. Ce n’est pas le jardin d’un jardinier mais celui d’un sculpteur qui jardine pour son plaisir et le vôtre.

PANIER PIANO de Léonor Stirman

Cette pianiste nous emmene des rires aux larmes avec virtuosité.

Dans le cadre des rendez-vous aux Jardins, le Festival du Crapaud reçoit

la talentueuse pianiste Léonor Stirman dans son spectacle drôle et émouvant: PANIER PIANO.

Réservation souhaitée

Programme complet des deux jours sur le site du Crapaud à Trois Pattes



