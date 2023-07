Festival MusiKenSaire 10ème édition Le Cracko Barfleur, 25 août 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

MusiKenSaire, 10ème édition du festival de la scène musicale Normande. Au fil du week end, sur le site exceptionnel de Barfleur, 20 concerts gratuits pour découvrir le meilleur des musiques actuelles faites en Normandie. Soirée d’ouverture le jeudi soir Halle 901 à St Pierre Eglise, deux grandes soirées concert au Cracko à Barfleur les Vendredi et samedi, concerts et animation le samedi en journée au Mora à Barfleur et le dimanche en journée au Cracko à Barfleur. Entrée libre, restauration sur place, liaisons en bus aller et retour y compris en fin de soirée par la ligne C Cap Cotentin..

2023-08-25 18:00:00 fin : 2023-08-25 23:45:00. .

Le Cracko

Barfleur 50760 Manche Normandie



MusiKenSaire, 10th edition of the Normandy music scene festival. Over the weekend, on the exceptional site of Barfleur, 20 free concerts to discover the best of contemporary music made in Normandy. Opening night on Thursday evening at Halle 901 in St Pierre Eglise, two big concert evenings at Le Cracko in Barfleur on Friday and Saturday, concerts and entertainment all day Saturday at Le Mora in Barfleur and all day Sunday at Le Cracko in Barfleur. Free admission, on-site catering, bus service to and from the venue, including late-night service on line C Cap Cotentin.

MusiKenSaire, la 10ª edición del festival de la escena musical de Normandía. Durante todo el fin de semana, en el excepcional emplazamiento de Barfleur, 20 conciertos gratuitos para descubrir lo mejor de la música contemporánea hecha en Normandía. Noche inaugural el jueves por la noche en la Halle 901 de St Pierre Eglise, dos grandes veladas de conciertos en Cracko en Barfleur el viernes y el sábado, conciertos y animaciones todo el sábado en Mora en Barfleur y todo el domingo en Cracko en Barfleur. Entrada gratuita, restauración in situ, conexiones en autobús de ida y vuelta, incluso al final de la velada en la línea C de Cap Cotentin.

MusiKenSaire, 10. Ausgabe des Festivals der normannischen Musikszene. Im Laufe des Wochenendes finden in der außergewöhnlichen Umgebung von Barfleur 20 kostenlose Konzerte statt, um das Beste aus der aktuellen Musikszene der Normandie zu entdecken. Eröffnungsabend am Donnerstagabend in der Halle 901 in St Pierre Eglise, zwei große Konzertabende im Cracko in Barfleur am Freitag und Samstag, Konzerte und Unterhaltung am Samstag tagsüber im Mora in Barfleur und am Sonntag tagsüber im Cracko in Barfleur. Freier Eintritt, Verpflegung vor Ort, Busverbindungen für Hin- und Rückfahrt einschließlich am späten Abend mit der Linie C Cap Cotentin.

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche