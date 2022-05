Le crabe tambour – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Le crabe tambour – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement, 31 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement. Le crabe tambour – Les mardis de la cinémathèque Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

2022-05-31 19:00:00 – 2022-05-31 Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 6 Deux marins évoquent le souvenir d‘un mythique compagnon d‘armes, un homme d‘une rigueur morale dérangeante.



Film de Pierre Schoendoerffer [1977, Fr, 115 min]

Avec Jean Rochefort, Jacques Perrin, Claude Rich, Jacques Dufilho Rendez-vous les mardis de la cinémathèque. http://www.cinemathequedemarseille.fr/ Deux marins évoquent le souvenir d‘un mythique compagnon d‘armes, un homme d‘une rigueur morale dérangeante.



Film de Pierre Schoendoerffer [1977, Fr, 115 min]

Avec Jean Rochefort, Jacques Perrin, Claude Rich, Jacques Dufilho Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Le crabe tambour – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement 2022-05-31 was last modified: by Le crabe tambour – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 31 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône