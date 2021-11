Roubaix MIE de Roubaix Nord, Roubaix Le CPF pour se former MIE de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Vous former tout au long de la vie professionnelle, voilà ce que vous permet le Compte Personnel de Formation (CPF). ### **C’est quoi un Compte Personnel de Formation ? Comment ça marche ?** Le **Compte Personnel de Formation** vous permet d’**acquérir des droits à la formation** pour **vous former tout au long de votre vie professionnelle.** Venir chercher de l’information sur le CPF pour comprendre que c’est facile à : * Créer * **Chercher** une formation * **Entrer** en formation * **Accessible** à TOUS Focus sur quelques actus : * Sur le **DIF** * Sur le **financement des permis** Et après l’ATELIER : Possibilité de prendre un **rendez-vous individuel** afin d’aller plus **LOIN**, avoir une **aide à la création** et à la **recherche de la formation** dont j’ai besoin.

