Selecta Will & Shazam Bon Voyage Le Couz’In Marseille

Selecta Will & Shazam Bon Voyage ♫DJ SET♫ Vendredi 19 janvier, 21h00 Le Couz’In Entrée libre

Bonne Année 2024! Pour bien la commencer, Le Couz’In vous propose dès le 19/01/24, son 1er Dj Set de l’année, en mode soirée Pili Pili! Caliente!

Et qui de mieux pour commencer que Selecta Will ?!

D’ailleurs, il invite pour la 1ère fois Shazam Bon Voyage pour chauffer et enflammer le dancefloor du Couz’in!

Shazam Bon Voyage est une diggeuse de perles rares, des Antilles au Brésil en passant par le Cap-Vert et l’Afrique. Une sélection au feeling, toujours ensoleillée et qui sent bon la mer et la sueur.

Les soirées Pili Pili créées par Musical Riot sont des soirées DJ caliente composées de musiques tropicales et ensoleillées en provenance des Caraïbes, d’Amérique Latine, d’Afrique, de l’Océan Indien et du Moyen-Orient.

INFOS PRATIQUES:

Le COUZ’IN * 2 Rue des Trois ROIS * 13006 Marseille

Vendredi 19 Janvier 2024

21h00-02h00

ENTRÉE LIBRE

