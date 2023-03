SCORE FESTIVAL: DJ Emii Le Couz’In, 30 mars 2023, Marseille.

CMR & le MCM présentent SCORE, la bande originale du Festival Music & Cinema Marseille, et vous proposent une programmation musicale inédite du Mercredi 29 Mars au Samedi 1er Avril 2023.

Partenaire de la programmation musicale du Festival depuis plus de 15 ans, le label indépendant Chinese Man Records proposera des rendez-vous musicaux tout au long de la semaine dans plusieurs salles et lieux de vie nocturne emblématiques de Marseille : Le Makeda, les Dock des Suds, Le Couz’in, L’Écurie, Brasserie Blum.

Toute la programmation musicale à retrouver sur : chinesemanrecords.com/ScoreFestival

Découvrez tout le programme du Festival Music & Cinema : https://www.music-cinema.com/fr/

Danseuse, DJ et compositrice, DJ Emii est la 1ère DJ féminine à remporter le championnat de France Red Bull 3Style, une compétition mêlant technique, prestance et musicalité. Elle bouscule les modes et les cultures pour donner vie à des mix riches d’une grande diversité géographique (US, UK, Brésil, Afrique, Europe…). Autant à l’aise dans le hip-hop que dans la house et l’électro, elle se forge une musicalité et une technique qui valent la reconnaissance de plusieurs deejays reconnus.

INFOS PRATIQUES

2 Rue des Trois Rois · 13006 Marseille

️ Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T23:00:00+02:00 – 2023-03-31T01:30:00+02:00

