CRISTALISA aka DJ Perceuse Le Couz’In, 17 mars 2023, Marseille. CRISTALISA aka DJ Perceuse Vendredi 17 mars, 22h00 Le Couz’In Entrée libre Cristalisa aka Dj Perceuse, c’est un mix sucré/salé entre reggeaton et dance Y2k, un look stylew et des chorégraphies endiablew

Soirée extrêmement lourde à venir Au Couz'in, le respect des un.es et des autres est très important ! Signale nous tout comportement inapproprié ! Le Couz'In 2 rue des trois rois, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-17T22:00:00+01:00 – 2023-03-18T02:00:00+01:00

