CARLALA x KERMITTTA (Twerkistan) Le Couz’In, 10 mars 2023, Marseille.

CARLALA x KERMITTTA (Twerkistan) Vendredi 10 mars, 22h00 Le Couz’In Entrée libre

La chaleur et la lourdeur de cette soirée ! Il semblerait que CARLALA et KERMITTTA deux artistes DJ du collectif Twerkistan nous font l’honneur de venir enflammer le Couz’in !

Twerkistan est un collectif pluriel, créatif et festif, promouvant les musiques issues de la culture urbaine (hip-hop, afrobeats, baile funk, dancehall, trap, reggaeton, future beats, etc.) Twerkistan fait bouger de plus en plus de têtes à Marseille, dans la capitale et même en Europe. Toute l’année, il charbonne à faire rayonner la culture urbaine si chère à la cité phocéenne au travers d’évènements festifs qui rassemblent et mettent en avant des artistes locaux.

Le Couz’In 2 rue des trois rois, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T22:00:00+01:00 – 2023-03-11T02:00:00+01:00

