RASA x REBEQUITA Le Couz’In, 10 décembre 2022, Marseille.

Entrée libre

Le Couz’In 2 rue des trois rois, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

On est tellement chaud pour cette énorme soirée ! Une invitation à la danse et au voyage comme on aime les faire au Couz’in !

Deux artistes incroyables : RASA & REBEQUITA !

REBEQUITA, façonne ses sets à l’image de sa personnalité : ultra créatifs et décomplexés. Shatta, baile funk, reggaeton, dembow font partie de sa selecta qu’elle enrichie constamment de nouveau genres sans jamais perdre son leitmotiv : faire danser le public et faire bouger les lignes de la nuit qu’elle imagine safe, vibrantes et chaleureuses.

RASA, artiste DJ indienne (nouvelle recrue dans le booking du label Chinese Man Records) découverte lors de la tournée de Matteo (Chinese Man) à Bengalore nous fera l’honneur d’un set bien lourd entre Bass House, Footwork, 2 steps, Jungle et electro ! Boiler vibe !

Au Couz’in, le respect des un.es et des autres est très important ! Signale nous tout comportement inapproprié !



