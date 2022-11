ASM & ŌFFKILTR Le Couz’In Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ASM & ŌFFKILTR Le Couz’In, 24 novembre 2022, Marseille. ASM & ŌFFKILTR Jeudi 24 novembre, 21h00 Le Couz’In

Entrée libre

♫♫♫ Le Couz’In 2 rue des trois rois, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Avec la complicité du label Chinese Man records, le Couz’in est heureux d’accueillir le crew ASM & ŌFFKILTR !

Une soirée de mix/rap avec cette team d’artistes talentueux ! Une soirée exclusive à l’occasion de leur passage à Marseille sweet !!

ASM & ŌFFKILTR crew spinning deep cuts and feel good jams for one night only!

Au Couz’in, le respect des un.es et des autres est très important ! Signale nous tout comportement inapproprié !

