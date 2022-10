Selecta Will & Mobylette Sound System Le Couz’In Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Selecta Will & Mobylette Sound System Le Couz’In, 5 novembre 2022, Marseille. Selecta Will & Mobylette Sound System Samedi 5 novembre, 21h00 Le Couz’In

Entrée libre

♫♫♫ Le Couz’In 2 rue des trois rois, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Couz’in et Musical Riot présentent

Mini Pili Pili #4

Pour cette nouvelle soirée Pili Pili, Selecta Will invite la famille Mobylette Sound System, célèbre collectif de Dj’s marseillais, qui après avoir ambiancé pendant 3 jours la Fiesta des Suds viendront enflammer le dancefloor du Couz’in

Les soirées Pili Pili créées par Musical Riot sont des soirées DJ caliente composées de musiques tropicales et ensoleillées en provenance des Caraïbes, d’Amérique Latine, d’Afrique, de l’Océan Indien et du Moyen-Orient.

