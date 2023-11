BRUNCH – Le Couvent x GigiPanpan Le couvent Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix BRUNCH – Le Couvent x GigiPanpan Le couvent Roubaix Roubaix, 26 novembre 2023, Roubaix. BRUNCH – Le Couvent x GigiPanpan Dimanche 26 novembre, 11h00 Le couvent Roubaix Réservation possible sur le site internet du Couvent Brunch ce dimanche 26 au Couvent-Roubaix avec Gigipanpan ! Amis des brunchs, préparez-vous à vivre une journée de pur délice au Couvent-Roubaix ! Rejoignez-nous pour un brunch exceptionnel orchestré par nos chères Gigi de chez Gigipanpan, le dimanche 26 novembre, de 11h à 19h.

Au menu :

Festin Gourmand : Gigipanpan met les petits plats dans les grands avec une explosion de saveurs sucrées et salées. Des plats délicieux qui feront danser vos papilles ! Date : 26 novembre

⏰ Heure : 11h – 19h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ Réservation : envoie un message pour réserver ta place sur nos réseaux sociaux, ceux de Gigipanpan ou sur notre sit internet. Invitez vos amis, vos proches, et tous ceux qui aiment passer leur dimanche autour d’un bon brunch en famille ou entre amis ! Réservez vite votre dimanche où la joie et la bonne bouffe se donnent rendez-vous. Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecouvent-roubaix.com/contact »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

