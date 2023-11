B-Day Party Sonar et Dame Castagne Le couvent Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix B-Day Party Sonar et Dame Castagne Le couvent Roubaix Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix. B-Day Party Sonar et Dame Castagne Samedi 18 novembre, 19h00 Le couvent Roubaix Entrée libre Venez célébrer le double anniversaire de Dj Sonar et de Dame Castagne avec nous au Couvent-Roubaix. Pour cette occasion spéciale, nous établirons un lien entre les artistes de Roubaix et ceux de Liège pour créer une ambiance festive jusqu’à 2 heures du matin. C’est également l’occasion parfaite pour souhaiter un joyeux anniversaire et lever votre verre en l’honneur de Julie, la directrice du lieu. Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-19T02:00:00+01:00

