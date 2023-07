Visite libre du Couvent-RBX Le Couvent-RBX Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Visite libre du Couvent-RBX 16 et 17 septembre Le Couvent-RBX

Situé dans le quartier de l’Hommelet en bordure du canal de Roubaix, le couvent de la Visitation est édifié en 1877 et accueille les soeurs de sa création à sa fermeture en 1975. Le promoteur Vilogia rachète les anciens bâtiments formant le cloître et en confie la gestion temporaire à la structure Le Couvent-Rbx. Cette dernière redonne vie au lieu en y installant un café-brocante et deux salles polyvalentes.

Le Couvent-RBX 128 boulevard de Strasbourg, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord hauts de france Situé dans le quartier de l’Hommelet en bordure du canal de Roubaix, le couvent de la Visitation est édifié en 1877 et accueille les soeurs de sa création à sa fermeture

en 1975. Le promoteur Vilogia rachète les anciens bâtiments formant le cloître et en confie la gestion temporaire à la structure Le Couvent-Rbx. Cette dernière redonne vie au lieu en y installant un café-brocante et deux salles polyvalentes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Le Couvent-Rbx