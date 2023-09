Soirée lancement des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes: Kael et les Remords / Fructose Father Le Couvent Marseille, 28 septembre 2023, Marseille.

Soirée lancement des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes: Kael et les Remords / Fructose Father Jeudi 28 septembre, 19h00 Le Couvent Entrée libre

Dernier numéro des sets du jeudi en extérieur, à cette occasion Le Couvent fêtera également le lancement du week-end des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes 2o23 – 25ème édition !

Programmation spéciale avec 2 lives + un dj set :

ᴋᴀᴇʟ ᴇᴛ ʟᴇꜱ ʀᴇᴍᴏʀᴅꜱ (ʟɪᴠᴇ)

ꜰʀᴜᴄᴛᴏꜱᴇ ꜰᴀᴛʜᴇʀ (ʟɪᴠᴇ)

Après un premier EP sorti en septembre 2021, Kael s’entoure du groupe Les Remords pour jouer ses morceaux et chanter le coeur emballé la vie jeune.

Alter ego masqué créé à Londres et maintenant établi à Marseille, Fructose Father est une frénésie art rock, dans laquelle les guitares noisy de Sonic Youth et la vulnérabilité electronica de Radiohead se côtoient sur une polyrythmie afrobeat. Une déclaration d’indépendance extravagante prête à remuer les idées noires à coup de boîte à rythmes et de distorsion.

https://darwinchewback.wixsite.com/fructosef/

https://www.instagram.com/fructosef/

https://www.youtube.com/channel/UCl4BJQy3KWiFY4Pen83Wd2g

Les 29, 30 septembre et 1er octobre aura lieu la 25e édition des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes, à laquelle participeront bien sûr les résident.es du Couvent !

Comme chaque année, les artistes de la ville vous invitent à venir découvrir l’intimité de leur lieu de création. Déambulation artistique, rencontres, découvertes, échanges, apéro et évènements, tout le programme est à découvrir sur le site du Château de Servières – Rubrique OAA.

Pas de livret cette année mais un grand dépliant à retrouver dès à présent au Château de Servières et à partir du 15 septembre dans les commerces de proximité et dans les lieux culturels de la ville de Marseille.

http://chateaudeservieres.org/oaa/

https://www.instagram.com/chateaudeservieres/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T19:00:00+02:00 – 2023-09-28T23:00:00+02:00