Visites commentées du Couvent et de son jardin 16 et 17 septembre Le Couvent Sur inscription

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Juxtapoz, coordinatrice du projet et du lieu, et l’Hydre, collectif paysagistes gestionnaire du jardin, vous convient à des visites commentées à travers ses batiments (ateliers d’artistes, chapelles, …) et ses 2 hectares de jardin préservé.

Le Couvent 52 rue Levat 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur https://le-couvent.org/ https://www.instagram.com/lecouvent_belledemai/ https://www.facebook.com/lecouvent.belledemai/ maureen@le-couvent.org Le Couvent est un lieu culturel hybride ouvert toute l'année au public. C'est à la fois une cité d'artistes – avec ses espaces de recherches et d'expositions -, une programmation annuelle d'évènements et d'ateliers, des projets menés avec les habitant.es et près de 2 hectares de jardins préservés ouverts à tou∙tes∙s.

Autrement dit, on y produit, on y rencontre, on y flâne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

© Le Couvent