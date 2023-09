DJ Phatt / DUB4 Le Couvent Marseille, 7 septembre 2023, Marseille.

DJ Phatt / DUB4 Jeudi 7 septembre, 19h00 Le Couvent Entrée libre

, ’ ∙ é à . é , .

– ( )

Inspiré depuis toujours par la culture sound system, DUB-4 conjugue sa passion pour le Reggae et la Bass music en évoluant avec succès dans ces deux univers.

Des 2006 il fait partie de l’aventure Dubstep en France et introduit cette scène, émergente à l’époque, dans de nombreux clubs et festivals.

Refusant les clivages et les barrières de styles, en perpétuelle recherche de nouveautés, il se démarque rapidement par des sets éclectiques, riches en dubplates et exclusivités mêlant avec énergie reggae, garage, techno, dubstep ou dancehall.

Régulièrement booké sur les soirées de référence du genre en France et à l’étranger (Outlook festival, Fabric London, Plages Electroniques, Electropicales, SubDub Leeds, Telerama Dub Festival etc.), il est également résident et organisateur des soirées SKANK IT UP à Paris et Marseille où il invite aussi bien Boddika que Mala, Benny Page ou Mungo’s Hifi.

DUB-4 a joué avec: Major Lazer, Zinc, C2C, Foreign Beggars, Mala, Benga, Feadz, Pone, The Bug & Warrior Queen, Iration Steppas, Jah Shaka, Mad Professor, Dope DOD, Prince Buster, Eek a Mouse, Michael Prophet, Mungos Hifi, Radioclit, Loefah, Boddika, Pinch, Kahn, Marcus Visionary, Benny Page, Scratch Perverts, Silkie & Quest, Goldie, Dillinja, Caliber, Radioactiveman, Stand High Patrol, OBF, Jahtari, Bush Chemists, High Tone, Tikiman, Mr Williamz, Solo Banton, Kenny Knots, Ikonika, Swindle, Von D, Pearson Sound, RSD Smith & Mighty…

https://soundcloud.com/dub4

Junglist soldier depuis plus de 20 ans , Phatt représente la Drum’n’Bass avec passion et érudition. Influencé par divers courants musicaux et toujours à l’affût de nouveaux talents, il maitrise sa sélection, et produit des mix originaux et vitaminés. Après avoir officié en tant que Dj Drum’N’Bass pour le label londonnien FUNKATECH, il se concentre actuellement sur ses propres productions .

https://soundcloud.com/pilouman

’ , ’ , , .

, , , , , , . , . ( ’ ), , ’ ∙ , ( ) .

’ 2 ’ . , . ∙ ∙ .

∙ ∙ .

, 9 23 12 23 .

( 12 14 18 22 30, 12 14 17 22 30)

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « dub4 », « cache_age »: 86400, « description »: « DUB4 (Skank It Up – FR) Inspiru00e9 depuis toujours par la culture sound system, DUB-4 conjugue sa passion pour le Reggae et la Bass music en u00e9voluant avec succu00e8s dans ces deux univers. Des 2006 il fait », « type »: « rich », « title »: « dub4 », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000011398278-az4o0t-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/dub4 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/dub4 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/dub4 »}, {« data »: {« author »: « PHATT », « cache_age »: 86400, « description »: « Junglist soldier depuis plus de 20 ans , Phatt repru00e9sente la Drum’n’Bass avec passion et u00e9rudition. Influencu00e9 par divers courants musicaux et toujours u00e0 l’affu00fbt de nouveaux talents, il maitrise sa su00e9 », « type »: « rich », « title »: « PHATT », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-YgnzyeycyyRMHz8l-I1nmuA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/pilouman », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/pilouman », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/pilouman »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T19:00:00+02:00 – 2023-09-07T23:30:00+02:00

2023-09-07T19:00:00+02:00 – 2023-09-07T23:30:00+02:00