Cyma / Kael et Les Remords / Fructhose father Le Couvent Marseille, 27 août 2023, Marseille.

Cyma / Kael et Les Remords / Fructhose father Dimanche 27 août, 18h00 Le Couvent Entrée libre

Multi-instrumentiste et touche-à-tout, Cyma est un auteur-compositeur-interprète originaire de la Côte d’Azur. Autodidacte et passionné, il a sorti depuis 2019 trois EP autoproduits accompagnés de clips vidéo et d’animations de sa composition. Groovy mais planante, sa musique s’inspire d’artistes tels que Mac Demarco, Tom Misch, Mac Miller, ou Childish Gambino.

Après un premier EP sorti en septembre 2021, KAEL s’entoure du groupe LES REMORDS pour jouer ses morceaux qui chantent la vie jeune.

(electro art rock, Marseille)

Alter ego masqué créé à Londres et maintenant établi à Marseille, Fructose Father est une frénésie art rock, dans laquelle les guitares noisy de Sonic Youth et la vulnérabilité electronica de Radiohead se côtoient sur une polyrythmie afrobeat. Une déclaration d’indépendance extravagante prête à remuer les idées noires à coup de boîte à rythmes et de distorsion.

’ , ’ , , .

, , , , , , . , . ( ’ ), , ’ ∙ , ( ) .

’ 2 ’ . , . ∙ ∙ .

∙ ∙ .

, 9 23 12 23 .

( 12 14 18 22 30, 12 14 17 22 30)

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T18:00:00+02:00 – 2023-08-27T23:00:00+02:00

2023-08-27T18:00:00+02:00 – 2023-08-27T23:00:00+02:00