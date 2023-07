Dj set du jeudi – Le collectif l’Exfoliante invite CURTIS et LINKY Le Couvent Marseille, 24 août 2023, Marseille.

Dj set du jeudi – Le collectif l’Exfoliante invite CURTIS et LINKY Jeudi 24 août, 18h00 Le Couvent Entrée libre

L’Exfoliante est un collectif qui vous fait mousser dans un bain humide et brumeux d’expériences musicales. Une solution miracle qui se débarrasse des saletés de convention & stéréotypes ! Eliminer le temps d’une soirée les préjugés, créer un espace doux de découverte musicale accessible à toutes et tous, où les artistes des communautés queer et racisées peuvent enfin briller. Sa formule secrète repose sur un soupçon de bienveillance totale, sans aucun résidu de jugement ou d’animosité, et un composé d’artistes résident.e.s de la scène locale marseillaise. L’Exfoliante ne souhaite pas seulement laver vos oreilles avec de la bonne musique, mais revitaliser votre âme et purifier votre esprit !

Comme la Soul et la Funk, il commence par jouer de la batterie à 8 ans. La musique électronique vient à lui par le House et la Dubstep. Dès 12 ans, il compose ses premières instrumentales dans différents sous genres musicaux. Puis il se dirige fortement vers des productions plus « rap ». Il tombe finalement amoureux de l’Acid House/Electro/Breakbeat, pour lesquels il y prête une attention particulière qui le fait vibrer. Il commence alors à composer ces genres de musiques mais aussi à beaucoup s’intéresser à la physique du son. En 2022, il s’empare de la scène locale marseillaise avec ses platines mais se tourne très vite sur le support vinyle ! Adepte des scènes humaines, il transmet sa musique par ses émotions corporelles.

Linky est une DJ à l’énergie débordante et contagieuse. Diggeuse intarissable, elle est friande de rythmes endiablés et de mélodies entêtantes, dont elle manie les tonalités et les croches avec minutie. Caféinomane, elle aime ses sets comme elle aime son café : un corps enveloppant, puissant, où les notes électroniques et acidulées se mélangent avec harmonie et volupté.

Restauration sur place de 18h à 23h

Restauration assurée par OYAT Restauration.

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00