La Claque Podcast Party Le Couvent Marseille, 23 août 2023, Marseille.

La Claque Podcast Party Mercredi 23 août, 18h30 Le Couvent Entrée libre

La Claque est un collectif et une newsletter mensuelle qui recense et visibilise la production sonore locale et régionale. A chaque édition, un portrait, une sélection de programmes audios et un rendez-vous lié au son, sont proposés à la découverte. Elle touche aujourd’hui plus de 200 abonnés.

Les plateaux : Dès 18h30, répartis en deux espaces, les émissions enregistrées en public (talk-show, entretiens face-à-face, etc…) se succéderont pendant près de 3h.

Les salons : Plusieurs espaces aménagés permettront de se poser pour écouter tout au long de la soirée des sélections variées de séries, épisodes et pièces audios.

Le jardin aux podcasts : Un immense champ où l’on pourra découvrir et cueillir les podcasts comme des fleurs.

Les stands : Podcasteur.euse.s, labels, créateur.ice.s, producteur.ice.s, documentaristes et professionnels montreront leurs visages et présenteront leurs projets passés, présent et à venir.

La piste de danse : A partir de 21h30 la soirée change de rythme afin que les corps assis se lèvent et s’agitent aux sons des platines du DJ.

_____________________________________________________________

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T18:30:00+02:00 – 2023-08-23T23:00:00+02:00

2023-08-23T18:30:00+02:00 – 2023-08-23T23:00:00+02:00