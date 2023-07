Omakase Recordings avec , , … Le Couvent Marseille, 13 août 2023, Marseille.

Omakase Recordings avec , , … Dimanche 13 août, 12h00 Le Couvent Entrée libre

Le label Omakase Recordings sera de retour au Couvent le dimanche 13 août, pour une carte blanche de 12 à 23.

Pour l’occasion, Goldie B et Kumanope, fondateur.ices du label, nous font le plaisir de venir avec Kid Francis et DJTB !

Au programme :

DJ set Dub – Downtempo – Jazz – HipHop – Dancehall – Jungle – House – Bass – Breaks – UKG… En bref, toutes les couleurs du spectre musical que balaie le label phocéen depuis 2019, à coup de sorties toujours plus quali et audacieuses.

/// ///

Kumanope

https://soundcloud.com/kumanope

Goldie B (Dj set hybrid)

https://soundcloud.com/mbkong

DJTB

https://soundcloud.com/timch-1

Kid Francis

https://soundcloud.com/kid-francis

Fondé en 2019 dans la cité phocéenne, Omakase Recordings est dédié à la découverte de jeunes artistes, et en particulier la bourgeonnante scène électronique du sud de la France.

Derrière ce label, on trouve deux passionnés de grooves en tous genres: les producteurs et DJ Goldie B (aka MBKONG) et Kumanope. Deux formations différentes (l’une des écoles traditionnelles de musique, l’autre des clubs,) qui se complètent dans la recherche d’un équilibre entre acoustique et électronique.

En prônant l’expérimentation et la fusion des genres dans leur approche artistique, la famille Omakase, qui réunit aujourd’hui une belle brochette d’artistes locaux, ratisse (large) le spectre des musiques actuelles, et ce sans vouloir en perdre une miette. Trip Hop, nu soul, downtempo, bass, jungle, breakbeat, ambient… il y en a pour tous les goûts!

Avec des sorties aujourd’hui playlistées sur FIP et Nova, on peut dire qu’ Omakase Recordings a su, en peu de temps, tracé son petit sillon dans le paysage français des « musiques électroniques », au sens large du terme.

> https://linktr.ee/omakase

Buvette et restauration sur place de 18h à 23h

Restauration assurée par OYAT Restauration.

Respect

Tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs, compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un∙e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence.

Le Couvent c’est également près de 2 hectares de jardins partagés et entretenus toute l’année. Le respect du vivant, de la biodiversité et de cette préservation est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des événements. Nous serons également particulièrement attentifs∙ves à la responsabilité de chacun∙e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.

Infos pratiques

Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tou∙tes∙s.

Le Couvent est ouvert tous les mercredis, les jeudis et vendredis de 9h à 23h et les dimanches de 12h à 23h.

Restauration et buvette sur place (services de restauration de 12h à 14h et de 18h à 22h30, et buvette de 12h à 14h et de 17h à 22h30)

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

