Drop it life it's hot: avec Igouh – Messir – Kena Womo – Caramelow Mercredi 2 août, 18h00 Le Couvent Entrée libre

A la genèse de l’événement, la volonté de mettre à l’honneur la scène hip-hop locale. Pour ce faire, quatre talentueux.euses artistes ont répondu présent.es : Igouh Tomalee, Messir, Kena Womo et Caramelow.

Un warm-up, trois concerts, et un DJ set. Une soirée estivale qui s’annonce bouillante.

Lyon Marseille A7. Une seule parole. Une seule promesse. Faire la musique pour les mêmes raisons que les gens l’écoutent.

Plurielle. Tel est le mot pour décrire Kena Womo et son univers aux multiples facettes. Sur scène comme au studio, la chanteuse marseillaise se dévoile à travers des chansons teintées de Soul, Hip Hop et de RnB qui puisent au plus profond des influences de la fameuse cité phocéenne, mais aussi de son pays d’origine : le Cap Vert. Plongé dans un imaginaire à la fois coloré, mélancolique et joyeux, qui alterne l’anglais et le français, les notes suaves et les plus cadencées, on prend grand plaisir à découvrir ce cocktail savamment mélangé sur la scène du couvent le 2 août prochain, avant de la retrouver pour son premier EP, prévu lui pour fin 2023. A suivre !

Jeune Dj ayant grandi avec la musique urbaine, Caramelow saura vous faire bouger grâce à son set astucieusement composé d’artistes venant d’horizons différents. Du Rap, de la Trap, du Mumble Rap en passant par la Jersey Drill, tous les amateurs de hip-hop y trouveront leur compte.

2023-08-02T18:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

