Ciao MOKA Festival 2023 Le Couvent Marseille, 23 juillet 2023, Marseille.

Ciao MOKA Festival 2023 Dimanche 23 juillet, 16h00 Le Couvent

Organisé par la production SONICA VIBES Ciao MOKA , c’est bien plus qu’un festival italien ! C’est un projet développant plusieurs activités complémentaires : musique, projections, spectacles, gastronomie….

Cet été, pendant 3 jours, du 21 au 23 juillet 2023, Marseille va vibrer au rythme de concerts et de spectacles made in Italy ! Sans oublier les parenthèses gourmandes et les ateliers culturels

✨ ✨ au Couvent Levat (52 Rue Levat, 13003)

16h Début des festivités

17h [ ] Cusine Italienne « Pasta fresca » animé par l’association Casa Consolat —> https://bit.ly/42GpHcn

18h [ ] De Danse et Chant « Tarantella – Danse chantée et chant dansé » animé par Eleonora Petrulli —> https://bit.ly/464fOrD

20h [ ] The Loser – Clownerie et Théâtre de Rue

21h30 [ ] Eusebio Martinelli Gipsy OrkeStar – #balkan #gypsy

23h00 Fin des festivités

____________________________

ENTREE GRATUITE

Une caisse de soutien sera à votre disposition sur place pour permettre à chacun.e de donner selon ses moyens et pour contribuer à équilibrer les dépenses de la deuxième édition du festival Ciao MOKA.

PAF : 2 euros d’adhésion à l’Atelier Juxtapoz Le Couvent

____________________________

RESTAURATION SUR PLACE

Stand de cuisine italienne by Casa Consolat & Oyat

____________________________

Accès Couvent Levat ( , )

BUS – 49 et 52 – Arrêt Bernard Clovis Hugues

VÉLO – Station 3321 (face à la Friche)

TRAM – L2, arrêt Longchamp (10 min. à pied)

____________________________

Hâte de vous retrouver pour la première soirée de folie du Festival Ciao MOKA 2023 au Couvent Levat

____________________________

♡

Tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Depuis 6 ans lors des « Saisons », ce principe d’ouverture s’illustre par une programmation plurielle, totalement gratuite et ouverte à tou·tes·s. Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs,

compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un·e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence.

Le Couvent c’est également près de 2 hectares de jardins partagés et entretenus toute l’année. Le respect du vivant, de la biodiversité et de cette préservation est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des « Saisons ». Nous serons également particulièrement attentifs·ves à la responsabilité de chacun·e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.

____________________________

Tous les évènements de La Saison sont gratuits et ouverts à tou·tes·s.

Le Couvent est ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches de 12h à 23h.

Restauration et buvette sur place (services de restauration de 12h à 14h et de 18h à 22h30, et buvette de 12h à 14h et de 17h à 22h30).

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/42GpHcn »}, {« link »: « https://bit.ly/464fOrD »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T16:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:00:00+02:00

2023-07-23T16:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:00:00+02:00