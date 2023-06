Selecter The Punisher x Mr BenoitD x BoogaIock Le Couvent Marseille, 19 juillet 2023, Marseille.

Selecter The Punisher x Mr BenoitD x BoogaIock Mercredi 19 juillet, 18h00 Le Couvent Entrée libre

Deux danseurs et un dj ! A l’occasion de son dj set au Couvent, Selecter The Punisher invite Boogalock et Mr BenoitD pour proposer deux ateliers de danse hip hop. Deux styles, deux approches pour une même énergie, celle de transmettre et de faire découvrir ce language intrinsèquement lié à la culture hip hop.

DAVID BOOGALOCK (Flyin Jalapenos / Move on Up / Mrs)

Boogalock, membre du groupe « Flyin’ Jalapenos » ( UK ), a commencé la danse en 1997. Danseur originaire de Marseille qui a évolué dans le style break mais aussi appliqué dans les styles debout comme le popping et le locking, Boogalock a participé à de nombreux battles dans des événements comme le Juste debout, Battle Europa, Just Jam, Havin Funk, Concrète Jam, just 4 rockerz, UDS, challenge south concept…

MR benoitD ( PédagogHIPHOP / South Popper / Mrs)

Très impliqué dans les domaines culturel, sportif et social, organisateur et maître de cérémonie d’événements variés, Mr BenoitD est un représentant du programme pédagogique « pédagogHIPHOP » en tant qu’enseignant culturel. Professeur de danse et coach sportif, il transmet son savoir depuis 2005 à un public varié.

En tant qu’artiste, danseur interprète et modèle, il est membre de « la compagnie PAS 2 QUATRE » ainsi que des collectifs “SOUTH POPPER” et ” MARSEILLE CONNEXION”.. Mr BenoitD est à l’origine de diverses créations, shows, chorégraphies, films, publicités , clips vidéos et de la création du média #urbanXreporterz . Pour le partage de l’énergie positive dans toute sa diversité.

SELECTER THE PUNISHER (Move on Up / Festival Tighten Up! / Mrs )

Activiste de la scène funk hexagonale, collectionneur de 45 tours Funk Soul, il fait preuve d’éclectisme lorsqu’il joue et s’amuse à télescoper dans ses mixs du Hiphop, avec Nu-Skool breakbeat, de l’Afrobeat, du Latin, et même de la House… Avec ce cocktail sonore riche en percus et en groove, comment résister et ne pas taper du pied

« Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, Selecter The Punisher est aussi le directeur artistique du très bon Tighten Up Festival et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk » TELERAMA Sortir.

Il nous amène régulièrement sur un plateau à Marseille et ce aux quatre coins de la ville, depuis bientôt deux décennies, des grosses pointures du Djing et de la groovy production…

Selecter The Punisher a partagé l’affiche avec des artistes comme Alice Russel, Wax Tailor, Gilles Peterson, Seun Kuti, Manu Dibango , Dj Vadim, Buck 65, The Sweet Vandals, Kurtis Blow, Mix Master Mike, Juan Rozoff, Fast 3, Maceo Parker, The New Mastersounds, Sharon Jones and the Dap Kings, Chinese Man, Nostalgia 77, Eric Truffaz, Maniacx, Hocus Pocus, The Belleruche…

https://www.facebook.com/Selecterthepunisher

https://www.instagram.com/selecter_the_punisher

https://festivaltightenup.fr

_____________________________________________________________

Le Couvent 52, rue Levat 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

