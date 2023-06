Raï & Kémia – Exploration autour de la musique Raï Le Couvent Marseille, 30 juin 2023, Marseille.

« DJ Set + Courts métrages + Karentika »

' ' é R ï é . Une proposition culinaire autour de la Karentika (plat typique de l'ouest Algérien) vous sera également proposée pendant la soirée.

Programme :

È Ï ( é ) È ( é ), qui présenteront leurs courts métrages.

ï &

é :

#31# (appel masqué) – réalisé par GHYZLÈNE BOUKAILA

Les Œufs aux plats – réalisé par ILIÈS TERKI

Tout au long de la soirée : un stand de Street Food Algérienne sera proposé avec de la Karentika, spécialité de l’Ouest Algérien, à base de farine de pois chiches (vegan).

# # ( é) – Réalisé par GHYZLÈNE BOUKAÏLA – Durée : 15 minutes

#31# (appel masqué) est un film qui explore des notions liées aux espaces temporelles : celle d’un lieu en perpétuelle re-construction et celui d’un espace de liberté onirique /virtuelle, ici exploré à travers un genre littéraire et musical Nord-africain : le Raï. En écho à la chanson ‘ Appel masqué ’ de Cheb Abdou, #31# est une approche à mi chemin entre le documentaire la fiction et la performance, où le chanteur de raï Cheikh Morad Djadja nous mène vers une quête existentielle, dans un monde en perpétuelle reconstruction.

Œ – Réalisé par ILIÈS TERKI – Durée : 10 minutes

Le son des riffs de Raï résonne comme un dernier espoir pour un musicien clandestin en quête de liberté. Mais à quel prix? Les Oeufs au Plat est un court-métrage sur l’amour et la musique. Mais aussi sur la gentrification et les défis liés à la précarité et à la vie en tant que musicien. Dans un appartement enfumé de cigarettes du quartier de Noailles, Majid, un musicien de Raï s’exerce sur sa guitare en jouant de vieux airs de Raï en préparation pour un concert important, laissant sa compagne seule face à leur destin incertain.



Mehtoze est un passionné de musiques de tout genre et de pépites groovy. Il fait partie de l’Akademix, Ecole de Dj marseillaise fondée par Dj Djel (Fonky Family) auprès de qui il s’est formé à l’art des platines. Son univers musical est varié : les musiques traditionnelles et contemporaines du Maghreb, le hip-hop, le jazz et la funk en passant par les musiques latines et électroniques. Il contribue avec l’association Cultur’all à la diffusion des musiques du maghreb par l’organisation d’événements entre Marseille et Lille. Il proposera un DJ set Raï reprenant les classiques de Medahates et de la scène actuelle Raï.

www.soundcloud.com/mehtoze

La Kémia est traditionnellement un assortiment d’amuse-bouches et d’hors d’œuvres servis au moment de l’apéritif dans le bassin méditerranéen, constituant un brassage d’une multitude de cultures. Proposée par l’association Cultur’all Massalia, la Kémia Party souhaite célébrer l’éclectisme et le croisement culturel des musiques traditionnelles et actuelles du maghreb et du machrek. L’association Cultur’all Massalia a pour objet la valorisation des cultures populaires. Elle a notamment organisé la Semaine du raï à la Cité de la Musique en mars 2022.

https://www.instagram.com/culturall_massalia

https://www.facebook.com/culturallmassalia

Respect

Tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs, compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un∙e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence.

Le Couvent c’est également près de 2 hectares de jardins partagés et entretenus toute l’année. Le respect du vivant, de la biodiversité et de cette préservation est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des événements. Nous serons également particulièrement attentifs∙ves à la responsabilité de chacun∙e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.

Infos pratiques

Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tou∙tes∙s.

Le Couvent est ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 23h et dimanches de 12h à 23h.

Restauration et buvette sur place (services de restauration de 12h à 14h et de 18h à 22h30, et buvette de 12h à 14h et de 17h à 22h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00