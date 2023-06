Festival Ola Radio #1 Le Couvent Marseille, 23 juin 2023, Marseille.

Festival Ola Radio #1 Vendredi 23 juin, 14h00 Le Couvent

Plongez avec nous dans un monde enchanté où la magie des récits et les mélodies enchanteresses prennent vie, où les rythmes électroniques se mêlent aux mélodies d’une époque révolue.

Au programme, les lives de (bretagne/Marseille) et (Paris/NY), le dj set du (Bordeaux/Berlin), ’ autour d’un récit sur le thème d’une vie au Couvent au XVème Siècle (sur inscription). Vous vous laisserez emporter par les voix captivantes qui vous transporteront dans des mondes inexplorés, où héros et créatures fantastiques se rencontrent.

Enfin, les esprits les plus érudits ou passionnés pourront se réunir autour d’une table ronde animée par et ses artistes invites sur .

Que ces rencontrent soient le berceau de nouvelles légendes et que votre imaginaire s’épanouisse dans cette fête qui promet d’être mémorable !

est la webradio culturelle marseillaise spécialisée dans les musiques électroniques et les esthétiques d’avant-garde. Elle rassemble plus de 80 résident·e·s de Marseille, de France et du monde. D’abord née à Bordeaux puis adoptée par Marseille, Ola a su se faire une place de choix sur la scène électronique française et internationale, tout en participant au soutien et à la diffusion d’artistes émergents et alternatifs.

Le projet marque la collaboration entre Koupaïa et BRAVO BÉTON ! Le duo se rencontre sur la mélodie d’un synthétiseur pour partager une histoire commune : une enfance en breton, des contes de la terre, la musique celtique. Dans «Quelques pas» , leur premier EP sorti en juillet, les voix se mêlent et se répondent dans la tradition chantée kan ha diskan, en breton et en français. Leurs “contes et légendes gaberrisés” racontent l’amour, la campagne et le travail manuel et nous invitent dans leur cercle de danse endiablé.

Le est un projet solo autour de l’intimité de la musique fantastique de s1m0nc3ll0, un artiste originaire de la région de Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Fan de fantasy, l’artiste a toujours été attiré par les mondes imaginaires qui prennent vie dans les nombreux livres, films, RPG et jeux vidéo de fantasy qu’il collectionne, leurs OST puissants, leurs illustrations à couper le souffle, leur lore profond et leurs histoires épiques pleines de luttes entre la lumière et l’obscurité. Le nom de son projet est un clin d’œil aux scènes dungeon synth et black metal avec leurs inspirations traditionnelles et mythologiques ainsi que leurs personnages mystiques, souvent plus grands que nature.

Les éléments musicaux rappelant la musique médiévale et d’autres choix mélodiques sont abondants. Mais il ne s’agit pas d’un « dungeon synth » revivaliste ou d’une version édulcorée de la musique médiévale. Au contraire, l’artiste tisse des tapisseries sonores à partir des influences citées précédemment et fait résolument sienne cette musique.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une affaire intemporelle et rêveuse, qui laisse l’auditeur dans un état de satisfaction esthétique et qui active les parties les plus imaginatives de son esprit, afin de l’emmener dans des endroits vraiment fantastiques. »

est un musicien expérimental partageant son temps entre Paris et New York. Ses compositions mélangent field recordings, rythmes saccadés, nappes ambientes et guitares bruitistes. Constamment en mouvement, à moitié rêvée, à moitié oubliée. ‘Entre Terres’, son dernier EP en date, est disponible chez Gone Baby.

14h-18h : Atelier radio tous publics et gratuits pour 6 personnes sur inscription avec IGOUH et Ola Terreur (fiction sonore avec pour thème “une vie à l’époque médiévale au couvent”)

18h-19h : Table ronde sur le revival des sonorités médiévales en France dans les musiques électroniques avec les artistes programmés animée par Victor Dermenghem.

19h : Restitution de la création sonore et écoute publique

19h30 : Spraelle (live)

20h30 : Cheval de Trait (live)

21h30 : Le FLéau des Vignobles (dj set)

22h45 : Fin

Le Couvent 52, rue Levat 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00