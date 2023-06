VALVERT x ClaudeBagarre Le Couvent Marseille, 22 juin 2023, Marseille.

VALVERT x ClaudeBagarre Jeudi 22 juin, 18h00 Le Couvent Entrée libre

, ‘ .

Artiste basé à Marseille, Valvert explore les intersections rythmiques au croisement de la bass music et de la juke. Le tout dans un amas de samples découpés aux breakbeats et redigéré dans des sets rapides et énergiques.

soundcloud.com/vrval

Influencée par de nombreux genres musicaux différents, ClaudeBagarre associe textures et rythmes rapides, parfois déconstruits ou plus expérimentaux, pour des mix hybrides pouvant aller de l’hyperpop, à des sonorités de dub ou des tempos Drum and Bass.

[www.instagram.com/claudebagarre](http://www.instagram.com/claudebagarre)_

18h – 19h30 Dj ClaudeBagarre

19h30 – 21h Dj Val vert

21h – 22h45 B2B

Buvette et restauration sur place de 18h à 23h

Restauration assurée par OYAT Restauration.

Le Couvent 52, rue Levat 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

