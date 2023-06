Acousmonium: Azu Tiwaline & Cinna Peyghamy (I.O.T Records) x collectif deletere Le Couvent Marseille, 18 juin 2023, Marseille.

Dimanche 18 juin, 14h00 Le Couvent Entrée libre

C’est dans l’écrin de verdure du Couvent, que le label I.O.T Records et le collectif deletere vous invitent pour une journée de détente sonore.

Bercé·es par un orchestre de haut-parleurs de tailles et formes différentes, plongez au cœur du son pour une écoute immersive et un voyage sonore introspectif.

Plusieurs pilotes seront aux commandes de cet Acousmonium mis en place par Brane Project : Azu Tiwaline, qui vous fera découvrir son héritage tunisien et sa culture du psychédélisme des sound systems, oscillant entre le dub transcendantal et l’exubérance de la techno et Cinna Peyghamy, qui mêlera sa percussion persane à son synthétiseur modulaire pour un set ambiant.

C’est également en duo que ces deux artistes vous emmèneront vers un endroit qu’elleux seul·es connaissent en vous présentant, ce dimanche, le résultat d’une semaine de résidence qui précédera cette date. Une exploration dans des paysages sonores où l’on ne s’aventure pas si souvent, où la matière sonore est sculptée pour parler à vos cellules, à votre corps et à votre esprit.

Robert Kieffer et Gaëtan Parseihian termineront la journée avec un set multicanal à la frontière des genres. Entre polyrythmies animales, grooves psychédéliques analogiques, nappes paysagères et rythmiques entêtantes, ils proposeront une exploration musicale, un voyage sonore dans des univers où le son devient matière et façonne nos perceptions.

Ensemble, Azu Tiwaline et Cinna Peyghamy s’appuient sur leurs racines pour aller vibrer dans un ailleurs entre l’Iran et le sud de la Tunisie.

Azu Tiwaline métisse son background bass et techno au fil de profondes vibrations berbères, tandis que Cinna Peyghamy tire de ses percussions ancestrales un son inédit transformé par un dispositif modulaire unique.

Avec derrière-elleux des disques qui ont été largement plébiscités tant par la presse européenne (Télérama, Mixmag UK, DJ Mag UK, Groove.de, RA, Bandcamp…) que par la scène électronique (Dekmantel, Laurent Garnier, Lena Willikens…), les deux artistes n’ont eu de cesse de collaborer ensemble. En studio, mais aussi sur scène, en enchainant les dates, des Nuits Sonores de Lyon au Festival de Marseille.

Un live riche et intense, qui tournera cet été sur les scènes européennes, jusqu’au Draaimolen Festival en Hollande, en septembre.

Buvette et restauration sur place de 18h à 23h

Restauration assurée par OYAT Restauration.

Tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs, compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un∙e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence.

Le Couvent c’est également près de 2 hectares de jardins partagés et entretenus toute l’année. Le respect du vivant, de la biodiversité et de cette préservation est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des événements. Nous serons également particulièrement attentifs∙ves à la responsabilité de chacun∙e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.

Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tou∙tes∙s.

Le Couvent est ouvert tous les mercredis de 9h à 19h30, les jeudis et vendredis de 9h à 23h et les dimanches de 12h à 23h.

Restauration et buvette sur place (services de restauration de 12h à 14h et de 18h à 22h30, et buvette de 12h à 14h et de 17h à 22h30)

52, Rue Levat

13oo3 Marseille

