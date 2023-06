Azulil & Emilio Cerezo + Dj set de Zéro zéro et Køldd Le Couvent Marseille, 16 juin 2023, Marseille.

Azulil & Emilio Cerezo + Dj set de Zéro zéro et Køldd Vendredi 16 juin, 18h00 Le Couvent Entrée libre

Peau de pierre est un projet au long cours pour lequel Azulil invite des artistes-tatoueurs à changer de support en passant de la peau à la pierre ; du tatouage à la lithographie, la pratique de l’artiste envahit aujourd’hui jusqu’au mur de pierres des jardins du Couvent !

Un mur, des pierres, des prints… et des platines pour se trémousser aux rythmes discosmiques de Køldd et ZeroZero !

Son intérêt en matière de peinture classique, des mouvements inhérents aux formes jusqu’aux dynamiques de l’abstraction, ont mené Emilio à déconstruire ses sujets en donnant la part belle au geste du tracé, au coup de pinceau, à la texture, au travail de la lumière et de l’ombre. Ces dernières années, la palette chromatique de son travail s’est épurée jusqu’à développer un style de peinture plus graphique et abstrait. (texte de Katia Hermann)

@emiliocerezo

Azulil est une maison d’édition d’estampes et un atelier marseillais de techniques d’impressions traditionnelles (principalement lithographie et typographie en caractères mobiles).

Retrouvez-les au 16 Rue d’Anvers 13001, sur les réseaux sociaux et sur leur site web www.azulil.com !

@azulil.editions

Grégoire (Zéro zéro) démarrera la soirée avec ses dernières trouvailles disco et house pour une sélection groovy et ensoleillée !

@zerozero.marseille

Producteur et Dj , Norman (Køldd) oscille entre composition pour des ballets de danse contemporaine, son à l’image et dj set cosmique.

Pour commencer à découvrir l’univers musical de Køldd >> https://on.soundcloud.com/5g9oz7CjcAFopD198

@northman.norman – Køldd

