Desastre Records x Judaah (BFDM) Le Couvent, 15 juin 2023, Marseille.

Desastre Records x Judaah (BFDM) Jeudi 15 juin, 18h00 Le Couvent Entrée libre

Les sets du jeudi, c’est un dj ou un b2b différent chaque semaine de 18h à 23h.

Les boss des labels DESASTRE et BFDM se réunissent pour la première fois autour d’un mix à quatre mains 100% vinyles à la croisée du Dub, G-Funk, Dancehall, Ghetto Music ou du Hip Hop des bas fonds américains, pour un set dansant et fiévreux !

Si BFDM s’est révélé comme l’un des labels Français les plus excitants de ces trois dernières années, balayant le statu quo du monde house et techno avec humour et ironie, c’est indéniablement grâce à son hyperactif capitaine et frère supérieur Judaah. Menant sa barque comme nul autre, le patron de label anciennement basé à Lyon désormais relocalisé à Marseille a été l’un des éléments fédérateurs au sein de la nouvelle vague de talents qui a déferlé dans le Rhône, ses environs, et dans tout le pays, même au delà, rassemblant autour de lui un petit groupe de producteurs et DJs sur la même longueur d’onde, tous mus par un certain sens de la fraternité et un désir commun d’apporter leur pierre à l’édifice du renouveau de la scène underground.

Derrière le projet DESASTRE se cache Vincent Mare qui a fondé le label en 2015 et qui a su se distinguer avec des sorties fulgurantes comme le Meltdown Of Planet Earth de France, le magma harmonique de Tanz Mein Herz ou encore le rock solaire et psychedelic de Up-Tight ou Temple Solaire. Fort d’une identité visuelle et sonore imparable, DESASTRE s’est fait une place dans le milieu de la musique d’avant garde underground en France et à l’étranger. Et comme si ça ne suffisait pas, Vincent Mare est également derrière le label On-Hit Records et le crew de dj Ballerz, duo à l’origine d’un show sur LYL Radio et de mixtapes hip hop devenues immédiatement cultes à leur sortie.

www.instagram.com/desastrerecords/

www.instagram.com/bfdmrec/

Buvette et restauration sur place de 18h à 23h

Restauration assurée par OYAT Restauration.

(ツ) ● (ツ) ● (ツ) ● (ツ) ● (ツ) ●

Respect

Tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs, compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un∙e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence.

Le Couvent c’est également près de 2 hectares de jardins partagés et entretenus toute l’année. Le respect du vivant, de la biodiversité et de cette préservation est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des événements. Nous serons également particulièrement attentifs∙ves à la responsabilité de chacun∙e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.

Infos pratiques

Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tou∙tes∙s.

Le Couvent est ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 23h et dimanches de 12h à 23h.

Restauration et buvette sur place (services de restauration de 12h à 14h et de 18h à 22h30, et buvette de 12h à 14h et de 17h à 22h30)

Le Couvent 52, rue Levat 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@desastrerecords) », « thumbnail_url »: « https://scontent-lga3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/95764058_2526498924228462_2488896439514562560_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=62TJ-MMXMBYAX8WD3ct&_nc_ht=scontent-lga3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCwahbVx4l49QlDZsLBF2iAX3DInhpzyjRkDxvMNPu8Hw&oe=649315E5 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/desastrerecords/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « http://www.instagram.com/desastrerecords/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@bfdmrec) », « thumbnail_url »: « https://scontent-lga3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/345407917_1366541253908165_7603412242422829761_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=NMo3EaVPUJwAX-R6i99&_nc_ht=scontent-lga3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfD83C9-7S2aI2Q_3jSB_lr3TPHQUlDeJyI5X7KsuhazSA&oe=64930B25 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/bfdmrec/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « http://www.instagram.com/bfdmrec/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T23:00:00+02:00

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T23:00:00+02:00